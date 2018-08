Zug -Das Schweizer PropTech-Startup eLocations hat den Vorverkauf des ersten PropTech Security Tokens mit einer Dividende (eLocationsCoin "eLOC") gestartet, um die Kryptowährung in die Welt von "Bricks & Mortar" zu bringen. Der Schritt erfolgte nach dem das Whitelisting die Erwartungen für das Softcap um 300% übertroffen hatte.

Die Pre-Sale-Phase startet am 22. August 2018 und Anleger können hier einen Bonus von bis zu 30% erhalten. Der Public-Sale des eLOC Coins wird Ende 2018 starten. Insgesamt möchte eLocations 62,5 Mio. EUR einsammeln und stellt Anlegern eine Dividende von 20% in Aussicht, was einer 4%-igen Rendite entspricht. Nachdem der eLOC Coin ausgegeben wurde, steht er für den Handel auf diversen Exchanges bereit.

Gründer und CEO Marc C. Riebe kommentiert das ICO wie folgt: "Dies ist ein wichtiger Meilenstein - nicht nur für uns, sondern für die gesamte Branche, denn wir werden die gewerbliche Immobilienbranche (r)evolutionieren, wie es Airbnb im Wohnimmobiliensektor und Trivago in der Reisebranche getan haben. Die Käufer erkennen die fundamentalen Verschiebungen im Bereich der Gewerbeimmobilien - insbesondere beim Einzelhandel in den Erdgeschossen der besten Lagen - und sehen eine sich abzeichnende Disruption am Horizont. Es ist an der Zeit, dass sie die Zuschauerrolle aufgeben und die Gelegenheit nutzen, sich aktiv einzubringen."

Intelligente Mietverträge und elektronische Dezentralisierung auf Blockchain-Basis

Marc Riebe weiter: "Als First Mover haben wir auf unserer weltweiten Roadshow bereits viel Aufmerksamkeit auf uns gezogen, was Commitments für signifikante Investitionen in unser Unternehmen mit sich gebracht hat. Dies hat uns davon überzeugt, dass ein Initial Coin Offering (ICO) die richtige Vorgehensweise ist, um unser Venture weiter auf- und auszubauen. Die gesammelten ICO-Mittel werden sicherstellen, dass eLocations ausreichend Ressourcen für den Ausbau der eLocations.com-Plattform hat und diese letztlich für die Nutzung der Blockchain-Technologie zur Verfügung stehen. Durch unsere Entwicklung werden Verzögerungen und Fehler verringert, die den Immobilienmarkt ...

