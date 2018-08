Unternehmen mit hohen Gewinnmargen sind für Anleger besonders attraktiv. Wir zeigen, welche Werte konstant hohe Erträge schaffen.

Investorenlegende Warren Buffett nennt sie "Unternehmen mit Burggraben" - Konzerne, die eine so starke Marktstellung haben, dass Konkurrenten sie nur schwer angreifen können. Ist das Geschäftsmodell so gut, macht dies auch deren Aktien attraktiv. Solche Super-AGs zu finden, ist aber nicht einfach. Ein Kriterium, das bei der Suche hilft, ist die Nettomarge. Denn Unternehmen mit starker Marktposition verdienen in der Regel wesentlich besser als die Konkurrenz. Es ist kein Zufall, dass Apple viel profitabler ist als der koreanische Widersacher Samsung. Samsung hat Kunden, Apple hat Fans. Letzteren kann man mehr Geld abnehmen, entsprechend üppig fällt der Apple-Gewinn aus.

