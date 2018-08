capsensixx AG: Quartalsergebnis II/2018 +43,7% gegenüber II/2017 DGAP-Ad-hoc: capsensixx AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Halbjahresergebnis capsensixx AG: Quartalsergebnis II/2018 +43,7% gegenüber II/2017 22.08.2018 / 08:10 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Gegen den Markttrend: capsensixx AG steigert das Ergebnis im 2. Quartal 2018 um 43,7 Prozent Frankfurt, 22. August 2018 - Die capsensixx AG (ISIN DE000A2G9M17), ein führender Anbieter von Financial Administration as a Service, hat im 2. Quartal 2018 nach vorläufigen IFRS-Zahlen beim Ergebnis deutlich stärker als erwartet zugelegt. Das Ergebnis nach Steuern und nach Anteilen Dritter belief sich von April bis Juni 2018 auf 0,7 Mio. Euro nach 0,5 Mio. Euro im 2. Quartal 2017. Dies entspricht einer Steigerung um 43,7 Prozent zum Vorjahresquartal. Der Umsatz stieg um 35,6 Prozent auf 27,3 Mio. Euro nach 20,1 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis nach Steuern und nach Anteilen Dritter konnte im 1. Halbjahr 2018 um 36,5 Prozent auf 1,3 Mio. Euro nach 1,0 Mio. Euro im 1. Halbjahr 2017 verbessert werden. Für das Halbjahr wird ein Umsatzplus von 48,8 Prozent auf 52,8 Mio. Euro nach 35,5 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum ausgewiesen. Die Geschäftsentwicklung liegt seit Jahresanfang über den Markterwartungen. Der Halbjahresfinanzbericht 2018 wird plangemäß am 31. August 2018 veröffentlicht und steht dann auf der Website der Gesellschaft unter www.capsensixx.de im Investor Relations-Bereich zur Verfügung. Kontakt: Media Relations edicto GmbH Axel Mühlhaus/ Dr. Sönke Knop Tel. +49(0) 69/905505-51 E-Mail: capsensixx@edicto.de 22.08.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: capsensixx AG Bettinastraße 57-59 60325 Frankfurt Deutschland Telefon: +496976805850 Fax: +4969768058520 E-Mail: ulbrich@capsensixx.de Internet: www.capsensixx.de ISIN: DE000A2G9M17 WKN: A2G9M1 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 716213 22.08.2018 CET/CEST

