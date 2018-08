Bayer bildet Umkehrkerze - jetzt shorten was das Zeug hält?

Symbol:WKN:ISIN:Ein Beitrag der Trading-Plattform ratgeberGELD.atAm 14. August haben wir die Aktie Bayer unter die Lupe genommen und an diesem Tag kam es zu einem Gap, der durch die Tochtergesellschaft Monsanto verursacht wurde. Die darauffolgenden Tage hat sich der weitere Abverkauf fortgesetzt und ein weiteres Tief wurde bei 75,74 EUR gebildet. Derzeit ist eine technische Gegenreaktion nach oben erkennbar und zieht unsere Aufmerksamkeit durch die Umkehrkerze von Dienstag auf sich.Chart vom 21.08.2018Welche Einstiegsmöglichkeiten kommen in Frage?Optimal wäre es, wenn die Gegenbewegung sich bis zu 86,40 USD fortsetzt. Somit hätten wir ein gutes Chancen-Risiko-Verhältnis und Trades in die Short Richtung einzugehen. Sollte die Umkehrkerze von heute jedoch unter 81,47 USD bestätigt bzw. negiert werden, wäre auch dort ein Einstieg denkbar. Die nächste Gewinnmitnahmezone befindet sich im Bereich 71,47 USD und dort können erste Teilgewinne realisiert werden.Zwei positive Aspekte spielen uns bei diesem Trade zu: zum einen die negativen News und zum anderen der abwärtsgerichtete Tagestrend beim DAX. Nicht optimal hingegen ist die Tatsache, dass sich bisher keine große Gegenbewegung gebildet hat und somit das CRV nicht perfekt ist.Durch die Nachrichtenlage kann es zu weiteren Gaps kommen um dies erhört das Risiko bei Trades in diesem Wert.Derzeit habe ich keine offene Position in diesem Wert.Aussicht:Autor: Silviya Marinska Analyse erstellt im Auftrag von www.ratgeberGELD.at