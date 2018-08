Die US-Aktien werden nochmals vor dem Crash in den nächsten Monaten weiter nach oben gehen, was die letzte Phase des längsten Bullenmarktes der Geschichte sein wird. Das geht aus den Prognosen der technischen Analysten von ING hervor, die den S&P 500 in dieser Woche auf Rekordniveau bei "CNBC" kommentieren. Der Vergleichsindex der 500 Unternehmen legte um 0,2 Prozent zu und schloss am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...