So lang am Stück ging es an der Wall Street noch nie nach oben >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » Wie Commerzbank, Bayer, Deutsche Bank,... » Griechenland: Schulden, Mythen, Fehler... So lang am Stück ging es an der Wall Street noch nie nach oben Der S&P 500 hat den Rekord für die längste Hausse an der Wall Street aufgestellt. Seit dem 9. März 2009 ging es für den amerikanischen Aktienmarkt ohne größere Rückschläge bergauf.

Den vollständigen Artikel lesen ...