Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA I

Linde und Praxair stehen bei ihrem geplanten Zusammenschluss vor weiteren Schwierigkeiten. Linde geht nun davon aus, dass die selbst gesetzte Obergrenze für Veräußerungszusagen bezogen auf den Umsatz überschritten wird. Das habe sich aus weiteren Rückmeldungen von Wettbewerbsbehörden ergeben. Gemäß Fusionsvereinbarung müssen beide Konzerne Veräußerungszusagen oberhalb einer solchen Grenze zustimmen. Beide Unternehmen setzten die "konstruktiven Gespräche" fort, so Linde. Außerdem werde mit den Wettbewerbsbehörden diskutiert, wie diese Anforderungen erfüllt werden können. Linde und Praxair brauchen für ihr Fusionsvorhaben noch grünes Licht von einigen wichtigen Wettbewerbsbehörden, darunter aus den USA, China, Indien, Südkorea und Brasilien. Erst Anfang der Woche hatte die EU-Kommission unter Auflagen zugestimmt. Sollten die Auflagen dazu führen, dass Geschäftsbereiche mit mehr als 3,75 Milliarden Euro Umsatz und 1,1 Milliarden Euro operativem Ergebnis verkauft werden müssen, können beide Seiten den Fusionsvertrag noch platzen lassen.

TAGESTHEMA II

Doppelter Schlag für Donald Trump: Nach Gerichtsverhandlungen vom Dienstag gegen zwei seiner engsten Vertrauten sieht sich der US-Präsident mit Vorwürfen der Verschwörung zum Wahlkampfbetrug ausgesetzt, zugleich drohen seinen beiden Vertrauten Haftstrafen. In New York hat sich der langjährige Trump-Anwalt Michael Cohen wegen Gesetzesverstößen in acht Anklagepunkten schuldig bekannt, in Virginia wurde Trumps Ex-Wahlkampfchef Paul Manafort wegen Betrugs in acht Anklagepunkten schuldig gesprochen. Cohen räumte seine Schuld unter anderem in fünf Anklagepunkten wegen Steuerbetrugs und in zwei wegen Verletzung der Gesetze zur Wahlkampffinanzierung ein. In einer spektakulären Wende deutete Cohen dabei an, dass der damalige Präsidentschaftskandidat Trump als Mitverschwörer fungierte.

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 16:00 Verkauf bestehender Häuser Juli PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: -0,6% gg Vm 16:30 Rohöllagerbestände (Woche) 20:00 Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 31. Juli/1. August

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.854,50 -0,25% Nikkei-225 22.344,35 +0,56% Hang-Seng-Index 27.853,43 +0,36% Kospi 2.276,87 +0,30% Shanghai-Composite 2.717,18 -0,61% S&P/ASX 200 6.260,80 -0,38%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Mit einer uneinheitlichen Tendenz zeigen sich die Aktienmärkte in Ostasien zur Wochenmitte. Die erneut positiven US-Vorgaben wirken sich nur zum Teil stützend aus. Am Vortag hatte der S&P-500-Index ein neues Allzeithoch markiert. Weiterhin im Fokus stehen die nun beginnenden Gespräche zwischen den USA und China zur Beilegung des andauernden Handelsstreits. Der Schanghai-Composite gibt nach zuletzt zwei Tagen mit Aufschlägen leicht nach. Für den S&P/ASX 200 in Sydney geht es ebenfalls nach unten. Hier drücken erneute Abgaben bei den Bergbau- und Finanzwerten. Dagegen legt der Hang-Seng-Index in Hongkong zu. Hier stützen vor allem die Kursgewinne bei Ping An, nachdem der Versicherer am Vortag nach Handelsende überzeugende Ergebnisse für das erste Halbjahr vorgelegt hatte. Für die Aktie geht es deutlich nach oben. In Tokio verbessert sich der Nikkei-225. Der Dollar, der zum Yen seit der gleichen Vortageszeit zulegt hat, sorgt vor allem bei den Exportwerten für steigende Kurse. Daneben stehen in Sydney Telekomwerte im Fokus. Die Bestätigung der Sondierungsgespräche mit Vodafone Hutchison schickt die Aktie von TPG Telecom kräftig nach oben auf ein 20-Monatshoch. Obwohl Hutchison und TPG betonen, dass es keine Garantie dafür gibt, dass ein Deal zustande kommt, würde sich damit die sehr starke Wettbewerbssituation in Australien etwas entspannen. Von einem solchen Zusammenschluss könnte daher auch Telstra profitieren. Für die Aktie geht es auf ein Dreimonatshoch nach oben.

US-NACHBÖRSE

Für die Aktie von Urban Outfitters ging es im nachbörslichen Handel am Dienstag deutlich nach oben. Die Ergebnisse des Bekleidungshändlers für das zweite Quartal übertrafen die Erwartungen des Marktes. Das Unternehmen vermeldete einen Nettogewinn von 93 Millionen Dollar bzw. 84 US-Cent je Aktie und erzielte einen Rekordumsatz von 992 Millionen Dollar. Die Analysten hatten dagegen lediglich mit einem Gewinn je Anteilsschein von 77 Cent und einem Umsatz von 981 Millionen Dollar gerechnet. Für die Aktie ging es auf nasdaq.com um 4,4 Prozent auf 49,85 Dollar nach oben.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 25.822,29 0,25 63,60 4,46 S&P-500 2.862,96 0,21 5,91 7,08 Nasdaq-Comp. 7.859,17 0,49 38,17 13,85 Nasdaq-100 7.397,23 0,35 25,81 15,65 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 734 Mio 633 Mio Gewinner 1.907 2.029 Verlierer 1.054 921 Unverändert 124 122

Gut behauptet - Stützend wirkte weiter die Hoffnung auf eine Annäherung im Handelsstreit zwischen den USA und China. Vertreter beider Seiten wollen ab Mittwoch wieder verhandeln. Hilfreich könnte dabei sein, dass China den Renminbi einem hochrangigen chinesischen Zentralbanker zufolge nicht als Waffe im Handelsstreit einsetzen will. Der S&P-500 markierte im Verlauf ein Rekordhoch. Auf Allzeithochs kletterten zudem der Dow Jones Transportation sowie der Kleinwerteindex Russell-2000. Die Titel von Online-Brokern reagierten mit Kursverlusten auf einen Bericht, laut dem JPM ein ähnliches Angebot plant, das gebührenfreie Orders einschließen soll. TD Ameritrade büßten 7,1 Prozent ein und Charles Schwab 2,5 Prozent. JP Morgan stiegen um 0,6 Prozent. Bei Coty bemängelten Analysten den Ausblick. Die Aktie stürzte um 7,1 Prozent ab. Kohl's hatte in seinem zweiten Geschäftsquartal mehr umgesetzt und verdient als erwartet und erhöhte die Jahresprognose. Der Kurs gewann 1,7 Prozent. Toll Brothers schossen nach übertroffenen Erwartungen um 13,8 Prozent nach oben. Medtronic gewannen 5,7 Prozent - ebenfalls nach guten Geschäftszahlen.

TREASURYS

US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,61 2,9 2,58 140,6 5 Jahre 2,73 3,4 2,70 80,5 10 Jahre 2,84 2,6 2,82 39,8

Die Notierungen fielen, die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen zog um 3 Basispunkte auf 2,84 Prozent an. Die Anleger hätten ungeachtet und teils auch gerade wegen der Kritik von Donald Trump am Zinserhöhungskurs der US-Notenbank weiter auf Zinserhöhungen gesetzt, hieß es - auch mit Blick auf das am Mittwoch anstehende Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di., 09:47 % YTD EUR/USD 1,1579 +0,1% 1,1572 1,1513 -3,6% EUR/JPY 127,89 +0,3% 127,48 126,78 -5,5% EUR/GBP 0,8966 -0,0% 0,8969 0,8976 +0,9% GBP/USD 1,2914 +0,1% 1,2904 1,2827 -4,5% USD/JPY 110,44 +0,2% 110,17 110,11 -1,9% USD/KRW 1118,25 +0,2% 1116,49 1118,59 +4,8% USD/CNY 6,8423 -0,1% 6,8472 6,8420 +5,2% USD/CNH 6,8367 +0,1% 6,8317 6,8371 +5,0% USD/HKD 7,8497 +0,0% 7,8495 7,8498 +0,5% AUD/USD 0,7355 -0,1% 0,7365 0,7350 -5,9% NZD/USD 0,6703 +0,1% 0,6697 0,6664 -5,6% Bitcoin BTC/USD 6.696,09 +3,1% 6.495,76 6.418,91 -51,0%

Der Dollar gab auf breiter Front nach, nachdem US-Präsident Donald Trump die Zinserhöhungen der US-Notenbank kritisiert und von ihr mehr Unterstützung für seine Wirtschaftspolitik gefordert hatte.In die gleiche Kerbe schlug, dass Trump Europäer wie Chinesen erneut der Währungsmanipulation bezichtigte. Zugleich stellte Fed-Banker Robert Kaplan aus Dallas ein baldiges Ende des Zinserhöhungszyklus in Aussicht. Er plädierte für nur noch drei oder vier weitere Zinserhöhungen insgesamt. Die Fed hat allein für das laufende Jahr aktuell zwei Zinsschritte in Aussicht gestellt. Der Euro kletterte im späten Handel auf 1,1574 Dollar. Am Vortag war die Gemeinschaftswährung zeitweise unter 1,14 Dollar gehandelt worden. Der ICE-Dollarindex büßte 0,8 Prozent ein.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 66,14 65,84 +0,5% 0,30 +12,6% Brent/ICE 72,88 72,63 +0,3% 0,25 +13,6%

Die Rohstoffmärkte profitierten vom von jüngsten Trump-Aussagen geschwächten Dollar. WTI verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 67,35 Dollar - der Septemberkontrakt wurde letztmalig gehandelt. Brent legte um 0,6 Prozent auf 72,63 Dollar zu. Die bald in Kraft tretenden US-Sanktionen gegen Iran verliehen dem Ölpreis ebenfalls Rückenwind, denn immer mehr Ölunternehmen ziehen sich aus dem Iran zurück. So stieg der französische Energiekonzern Total aus einem 5 Milliarden US-Dollar schweren Projekt im Iran aus.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.195,27 1.196,10 -0,1% -0,83 -8,3% Silber (Spot) 14,79 14,79 +0,0% +0,00 -12,7% Platin (Spot) 795,25 796,00 -0,1% -0,75 -14,4% Kupfer-Future 2,69 2,70 -0,1% -0,00 -19,4%

