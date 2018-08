Lyss - Die Industriegruppe Feintool hat im ersten Halbjahr 2018 ihren Wachstumskurs dank einer brummenden Automobilindustrie deutlich fortgesetzt. So wurde der Umsatz gesteigert und unter dem Strich blieb ein höherer Gewinn. Beim Ausblick ist das Unternehmen optimistisch und erhöht die eigenen Erwartungen.

Der Umsatz kletterte um 14 Prozent auf 337,3 Millionen Franken. Organisch und in Lokalwährungen betrug das Wachstum 7,3 Prozent. Beim operativen Gewinn (EBIT) gab es ein Plus von 14 Prozent auf 25,7 Millionen, die entsprechend Marge blieb auf 7,6 Prozent. Beim Gewinn verbuchte Feintool einer Mitteilung vom Mittwoch zufolge ein Plus von 20 Prozent auf 16,9 Millionen.

Damit hat die auf das Feinschneiden und Umformen von Metallteilen spezialisierte Gruppe die Schätzungen der Analysten durchwegs übertroffen. Der AWP-Konsens für den Umsatz lag bei 325,2 Millionen Franken, beim EBIT wurden 25 Millionen erwartet und beim Reingewinn 16,2 Millionen.

Das Wachstum

