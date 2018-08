BASF (WKN: BASF11) schloss am 01. und 16.08.2018 die Übernahme von Bayer (WKN: BAY001) -Geschäften im Wert von insgesamt 7,6 Mrd. Euro ab. Um den Wettbewerbsbehörden gerecht zu werden, musste Bayer diese im Zuge der Monsanto-Übernahme verkaufen. Für BASF ergeben sich dadurch mehrere positive Effekte. Diese Bereiche gewinnt BASF hinzu In einer ersten Vereinbarung vom 13.10.2017 erwarb BASF große Teile des Saatgut- und des gesamten nichtselektiven Herbizidgeschäfts von Bayer. Dazu gehört das weltweite Geschäft mit Glufosinat-Ammonium, wozu die Produktions- und Formulierungsstandorte in Deutschland, Kanada und den USA zählen. Dabei sollte man wissen, dass das Herbizid Glufosinat sogar als noch toxischer (aber ...

