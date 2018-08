flatex Morning-news Gold

Der Preis für eine Feinunze Gold konnte sich im Schatten der neu aufgekommenen Schwäche des Greenback sichtlich von seinen jüngsten Tiefs lösen. Ähnlich wie am Devisenmarkt, so werden auch die Marktteilnehmer am Goldmarkt die Passagen des FOMS-Protokolls genauer beachten. Zudem werden auch von Seiten des Symposiums der Kansas Fed - dem Meeting der Notenbanker und Ökonomen in Jackson Hole - Impulse für den Goldhandel gesendet werden.

Zur Charttechnik: Ausgehend vom Jahreshoch des 25. Januar 2018 bei 1.366,15 US-Dollar bis zum jüngsten Verlaufstief des 16. August 2018 bei 1.160,30 US-Dollar, wären die nächsten übergeordneten Ziele auf der Ober- und Unterseite abzuleiten. Die Widerstände wären bei den Marken von 1.209/1.239/1.263 und 1.287 US-Dollar auszumachen. Die Unterstützungen wären bei 1.181/1.160 und 1.123 US-Dollar in Betracht zu ziehen.

