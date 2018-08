Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Atlantia nach dem Brückeneinsturz in Genua von 28 auf 25 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Seit dem Unglück habe sich der Börsenwert des italienischen Autobahnbetreibers, dessen Tochter Autostrade der Entzug der Straßenbetriebslizenz drohe, um rund 5 Milliarden Euro verringert, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Je nach Katastrophenszenario rangiere der faire Wert zwischen 3,30 und 28,00 Euro je Aktie. Sie reduzierte ihre Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2018 bis 2020 deutlich./edh/jha/ Datum der Analyse: 21.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0006 2018-08-22/08:44

ISIN: IT0003506190