Ein Investment in eine Reihe von Rohstoffen oder wie im vorliegenden Fall in einen Korb von Rohstoffen kann das Gesamtportfolio eines Investors ausbalancieren helfen. Investments in Rohstoffe können folglich zu einer Diversifikation parallel zu Investments an den Aktien-, Anleihe- und Devisenmärkten beitragen. Mit dem vorgestellten ETF ist ein breites Engagement in Rohstoffen gewährleistet.

Den vollständigen Artikel lesen ...