Die Stabilisierung des DAX setzte sich auch am Dienstag fort. Der deutsche Leitindex fuhr genau wie zu Wochenbeginn Zugewinne ein. Diesmal ging es um 0,43 Prozent für ihn nach oben. Damit schloss er bei 12.383 Punkten. Marktidee: Dow Jones Der Dow Jones befindet sich in einem intakten langfristigen Aufwärtstrend. Vom zyklischen Tief im Jahr 2009 bei 6.470 Punkten konnte der amerikanische Leitindex in der Spitze um rund 311 Prozent zulegen. Im Januar dieses Jahres erreichte der Dow Jones sein bisheriges Allzeithoch und damit das überkaufteste Niveau seiner Geschichte. Seither befindet er sich im Korrekturmodus.