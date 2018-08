Die zooplus AG (ISIN: DE0005111702), Europas führender Internethändler für Heimtierprodukte, setzte ihren Wachstumskurs in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2018 konsequent fort.

Mit Umsatzerlösen in Höhe von 643 Mio. EUR konnte gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres ein Wachstum um 24% (wechselkursbereinigt 25%) erzielt werden (H1 2017: 517 Mio. EUR). Überproportional wuchs das Geschäft mit Eigenmarken für Futter und Streu. In diesem Umsatzsegment konnte ein Wachstum von 37% gegenüber dem Vorjahreszeitraum erzielt werden. Die Umsatzwachstumsraten der ersten sechs Monate des laufenden Jahres lagen in allen 30 Ländermärkten erneut auf zweistelligem Niveau. Das Wachstum wurde getragen von einer weiterhin sehr hohen Loyalität der Stammkunden und einem stetigen Zuwachs an Neukunden. Die umsatzbezogene Wiederkaufrate lag im ersten Halbjahr 2018 wechselkursbereinigt bei 94%. Die Anzahl der registrierten Neukunden stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 16%.

Die Rohertragsmarge (Umsatzerlöse abzüglich Materialaufwand) zeigte im Jahresverlauf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...