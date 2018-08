Die Commerzbank hat die Einstufung für Zooplus nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 158 Euro belassen. Die Kennziffern seien schwächer als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Andreas Riemann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Den Jahresausblick habe der Online-Händler für Haustierbedarf aber bestätigt. Wegen des harten Wettbewerbs seien mehr Investitionen nötig, was aber nicht zu schnellerem Wachstum führe. Es bleibe bei seinem Anlageurteil./edh/ck

Datum der Analyse: 22.08.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

