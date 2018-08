Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Zooplus nach den vorgelegten Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 205 Euro belassen. Die Ergebnisse des zweiten Quartal lägen in etwa im Rahmen der Erwartungen, schrieb Analyst Borja Olcese in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Die Margen seien dank verschiedener Maßnahmen trotz Preiserhöhungen durch die Zulieferer gestiegen./mf/ag

Datum der Analyse: 22.08.2018

