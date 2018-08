FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem Rücksetzer am Vortag legt der Bund-Future im frühen Handel am Mittwoch zunächst ein paar Ticks zu. Im Fokus steht die Aufstockung der zehnjährigen Bundesanleihe mit einer Laufzeit bis August 2028. Das geplante Volumen liegt bei 3 Milliarden Euro. Die Anleihestrategen der Commerzbank bewerten die zehnjährigen Bundesanleihen im Vorfeld als teuer und empfehlen Bunds in Stärke hinein zu verkaufen.

Der September-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 2 Ticks auf 163,31 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 163,45 Prozent und das Tagestief bei 163,31 Prozent. Umgesetzt wurden bisher gut 34.000 Kontrakte. Der BOBL-Futures gewinnt 5 Ticks auf 132,40 Prozent.

August 22, 2018 02:57 ET (06:57 GMT)

