Berlin (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Essen, so natürlich wie möglich: Diesen gesunden Trend gibt es ab sofort auch bei Hundefutter. Nutro[TM] Feed Clean[TM] ist ein neues Konzept, das auf natürliche, bewusste und frische Zutaten setzt. Schauspieler Jan Josef Liefers füttert seinen Hund Toni bereits so.



Clean Eating heißt der Trend, der in Deutschland schnell Fuß gefasst hat, weil er "gesund" und "lecker" kombiniert. Der Trend Clean Feeding geht in dieselbe Richtung und steht für die neue Art, unsere Vierbeiner zu füttern. Zum Beispiel mit dem Konzept Feed Clean[TM] von Nutro[TM]: Dafür wird das Futter so natürlich wie möglich hergestellt, ohne Gentechnik, künstliche Konservierungs-, Aroma- und Farbstoffe. Und es schmeckt: Die Futtersorte Nutro[TM] Wild Frontier[TM] kommt mit seiner Zusammensetzung der natürlichen Ernährung der wilden Artgenossen am nächsten. Außerdem enthält es bis zu 70 Prozent Zutaten tierischen Ursprungs im Trocken- und 90 Prozent im Feuchtfutter und punktet mit frischem tierischem Eiweiß. So liefert es ein echtes Proteinpaket, das unseren vierbeinigen Lieblingen schmeckt und jede Menge Energie liefert.



"Das Konzept Clean Feeding finde ich super. Schließlich brauchen Hunde ein Futter, das sie gut ernährt und zu einem langen, gesunden und aktiven Hundeleben beiträgt", sagt Jan Josef Liefers. Er will, dass es seiner gesamten Familie gutgeht - und dazu gehören auch die Tiere. Toni kam vor neun Jahren in die Familie. Liefers hat ihn aus dem Tierheim geholt, er wurde als Welpe in einem Karton am Straßenrand ausgesetzt. "Daher stammt auch sein Name, Toni kommt von Karton". Inzwischen gehören auch noch Hund Abby und Kater Tiger zum Liefers-Clan. Gutes Essen spielt für alle eine Rolle, wie Liefers betont: "Nicht umsonst heißt es ja: Du bist, was Du isst. Für meinen Hund gilt genauso: "Er ist, was er frisst".



Das neue Nutro[TM] Wild Frontier[TM] gibt es exklusiv und nur im Fachhandel, online oder offline. Extra-Tipp: Vom 1. Juli bis Ende des Jahres läuft die 4-Wochen-Gratis-Aktion: Nutro[TM] Wild Frontier[TM] kaufen, füttern, Feedback geben und sein Geld zurückbekommen. Mehr Infos und Teilnahmebedingungen auf www.nutro.de.



OTS: adam GmbH Co KG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/128340 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_128340.rss2



Pressekontakt: Eckstein Public Relations Mulackstraße 11 10119 Berlin Telefon: +49 30 56588873 Fax: +49 30 56588974 Email: kontakt@ecksteinpr.de