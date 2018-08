FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX-Future steht am Mittwochmorgen leicht unter Druck. Für Gegenwind sorgt der zur Stärke tendierende Euro. Charttechnisch hat der September-Kontrakt am Vortag den Widerstandsbereich bei 12.400/12.420 Punkten gesehen, und ist davon abgeprallt. Fraglich ist, ob er die Kraft hat, einen erneuten Test dieser Marke zu starten. Ansonsten drohen, auch auf Grund der Saisonalität, Abgaben. Diese könnten den Kontrakt in den kommenden Tagen erneut in Richtung 12.100 Punkten führen.

Der September-Kontrakt des DAX-Futures verliert 33 auf 12.345 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 12.365 und das Tagestief bei 12.327 Punkten. Umgesetzt wurden bis 9.00 Uhr knapp 3.800 Kontrakte.

DJG/thl/gos

(END) Dow Jones Newswires

August 22, 2018 02:58 ET (06:58 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.