Die Börse in Frankfurt hat zum Handelsstart am Mittwoch zunächst leichte Kursgewinne verzeichnet. Gegen 09:30 Uhr wurde der DAX mit rund 12.405 Punkten berechnet.

Das entspricht einem Plus von 0,2 Prozent im Vergleich zum Handelsschluss am Vortag. An der Spitze der Kursliste stehen die Papiere der Deutschen Börse, von Bayer und der Deutschen Post. Die Aktien von Linde sind gegenwärtig die Schlusslichter der Liste. Der Industriegasekonzern hatte am frühen Mittwochmorgen mitgeteilt, dass es bei der geplanten Fusion mit dem US-Konkurrenten Praxair weitere Hürden gebe.

Es sei mittlerweile davon auszugehen, dass die "umsatzbezogene Obergrenze für Veräußerungszusagen" überschritten werde, teilte das Unternehmen mit. Demnach müssten sowohl Linde als auch Praxair Veräußerungszusagen oberhalb einer solchen selbstgesteckten "Schmerzgrenze" zustimmen, damit die Fusion stattfinden könne. Linde kündigte an, die "konstruktiven Gespräche" mit Praxair fortführen zu wollen.