BERLIN (Dow Jones)--Bauernpräsident Joachim Rukwied hat vor der entscheidenden Kabinettssitzung am Mittwoch noch einmal Milliardenhilfen für die Landwirte in Deutschland gefordert. Dazu müsse wegen Dürre und Hitze der nationale Notstand ausgerufen werden, verlangte er im ZDF-Morgenmagazin. "Bei vielen Bauern ist die Stimmung sehr schlecht. (...) Die Ernte ist sehr unterdurchschnittlich ausgefallen. Der Geldbeutel ist leer", sagte Rukwied.

Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) wird am Morgen im Kabinett den Erntebericht vorstellen. Sollten die Ernten in weiten Teilen Deutschlands um mindestens 30 Prozent unter dem Durchschnitt liegen, könnte auch der Bund den Bauern mit Geld zur Seite stehen. Generell sind die Länder für die Unterstützung der Betriebe bei extremen Wetterlagen zuständig. Klöckner will am Mittag die Entscheidung der Bundesregierung der Öffentlichkeit bekanntgeben.

Der Bauernverband dringt darauf, dass der Finanzminister 1 Milliarde Euro locker macht. Im Dürrejahr 2003, auf das die Landwirtschaftsministerin immer wieder verweist, zahlten Bund und Länder zusammen 80 Millionen an die Bauern. Laut Rukwied summieren sich die Ernteschäden durch Trockenheit und Hitze allein in acht Bundesländern auf 3 Milliarden Euro.

Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt hat vor einer Entscheidung über die Dürrehilfen davor gewarnt, den Bauern "pauschal einfach nur mal wieder Geld herüberzureichen". Gezielte Finanzspritzen für die aktuell am heftigsten betroffenen Betriebe sollte es zwar geben, bewirkten aber keine nachhaltige Lösung, sagte Göring-Eckardt der Neuen Osnabrücker Zeitung.

Notwendig sei darüber hinaus, die dringend notwendige Agrarwende einzuleiten. Subventionen dürften künftig nicht länger nach Fläche, Größe oder Produktionsmasse der Betriebe vergeben werden, sondern müssten gezielt in den ökologischen Umbau der Landwirtschaft fließen.

