Mit rund 110 Ausstellern toppt die all about automation Leipzig die Marke von 2017 deutlich. Aussteller wie Besucher sind von dem Konzept einer regionalen Kommunikations- und Informationsveranstaltung überzeugt: Automation pur in Ihrer Region. Nutzen Sie am 12. und 13. September die Messe direkt vor Ihrer Haustür für interessante Kontakte, den Meinungsaustausch mit anderen Automatisierungsfachleuten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...