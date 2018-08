Die Ungewissheit über den Ausgang des Handelsstreits zwischen den USA und China hat den Dax am Mittwoch belastet. Der deutsche Leitindex verlor in den ersten Handelsminuten 0,2 Prozent auf 12.357 Zähler. Am Mittwoch und Donnerstag sind Gespräche von Delegationen beider Seiten angesetzt. US-Präsident Donald Trump hatte sich allerdings bereits...

