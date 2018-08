Neu strebt das Unternehmen einen Umsatz in der Grössenordnung von 880 Millionen Franken an, nach 786,2 Millionen im Jahr 2017. Denn Bossard rechne auch für das zweite Halbjahr mit einer anhaltend dynamischen Nachfrageentwicklung, geht am Mittwoch aus einem Communiqué hervor. Trotz der Gefahr weiterer Handelshemmnisse bleibe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...