Wachstumsprognosen für Eurozone nach unten korrigiert John Bolton zur Türkei: "Diese Krise kann sofort enden" DE30 scheitert erneut an wichtigem Widerstand

Eine Umfrage unter Ökonomen zeigte, dass die Wachstumsprognosen für die Eurozone nach unten korrigiert wurden. Für 2018 wird mit einem BIP-Anstieg von 2,1% gerechnet, 2019 dürften es nur noch 1,8% sein. Wir befinden uns bereits am Ende des Konjunkturzyklus, der EZB gehen die Mittel für weitere geldpolitische Impulse aus und die zunehmenden Risiken im Hinblick auf die Handelskonflikte sorgen hier für eine trübere Zukunftsperspektive. Auch der bislang ungeklärte EU-Austritt Großbritanniens gibt hier Grund zur Sorge. Die Ungewissheit bezüglich der zukünftigen politischen und wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Großbritannien und der EU sorgen an den Märkten für entsprechende Unsicherheiten. Das GBP hat seit Mitte April gegenüber dem USD knapp 11% an Wert verloren. Des Weiteren ...

