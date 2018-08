Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Voltabox von 31 auf 27 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die herausragenden Wachstumsperspektiven des Herstellers von Autobatterien dürften an Dynamik gewinnen, schrieb Analyst Christian Glowa in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Kurzfristig belaste allerdings die Kundenabsatzfinanzierung den operativen Geldfluss. Zudem nahm er unter anderem wegen der Einbeziehung des zugekauften US-Akku-Herstellers Navitas sowie wegen Einmal-Strafzahlungen im laufenden Jahr und höheren Abschreibungen Änderungen an seinen Schätzungen vor./ck/jha/ Datum der Analyse: 22.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

