Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch nicht an die Gewinne der Vortage anknüpfen können und die Sitzung mit leichten Verlusten eröffnet. Die Vorgaben sind laut Händlern etwas durchzogen: So sind die US-Indizes am Vorabend im Zuge des starken Wachstums der US-Wirtschaft und Hoffnungen auf eine weitere Entspannung im Handelskonflikt zum Teil auf ein neues Rekordhoch geklettert. Gespräche zwischen den USA und China sind für diesen Mittwoch und Donnerstag angesetzt.

Nach Börsenschluss dämpften in den USA jedoch politische News die Freude der Anleger. So hatte der langjährige Anwalt von US-Präsident Donald Trump, Michael Cohen, ...

