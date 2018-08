Die Hoffnung am Ölmarkt hat sich erfüllt: Die US-Ölreserven sinken. Diese können ein Hinweis auf eine stärkere Nachfrage sein und geben den Ölpreisen Antrieb.

Die Ölpreise sind am Mittwoch gestiegen und konnten damit an die Gewinne der Vortage anknüpfen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober 72,88 US-Dollar. Das waren 25 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI), ebenfalls zur Lieferung im Oktober, ...

