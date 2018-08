Die Ungewissheit über den Ausgang des Handelsstreits zwischen den USA und China hat den Dax am Mittwoch belastet.

Nach seiner kleinen Erholung an den beiden ersten Wochentagen ist der Dax schwächer in den Mittwoch gestartet. Der deutsche Leitindex verlor in den ersten Handelsminuten 0,2 Prozent auf 12.357 Zähler.

Der MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen stand zur Wochenmitte zuletzt 0,07 Prozent höher auf 26.651 Punkten. Der Technologiewerte-Index TecDax zeigte sich mit minus 0,01 Prozent auf 2.926 Punkten richtungslos. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte um 0,04 Prozent vor.

Am Vorabend war der für professionelle Investoren wohl ...

