Gestoppte bzw. gedrehte Serien: OMV +1,33% auf 44,07, davor 8 Tage im Minus (-9,73% Verlust von 48,18 auf 43,49), voestalpine +0,63% auf 38,28, davor 8 Tage im Minus (-9,02% Verlust von 41,81 auf 38,04), ATX Prime +1,16% auf 1656,31, davor 8 Tage im Minus (-5,69% Verlust von 1736,02 auf 1637,29), VIG +1,63% auf 23,74, davor 8 Tage im Minus (-3,79% Verlust von 24,28 auf 23,36), Intel +2,41% auf 47,62, davor 7 Tage im Minus (-7,26% Verlust von 50,14 auf 46,5), Hypoport -5,86% auf 183, davor 6 Tage im Plus (10,2% Zuwachs von 176,4 auf 194,4), GlaxoSmithKline -0,41% auf 1612,8, davor 5 Tage im Plus (4,42% Zuwachs von 1550,8 auf 1619,4), Coca-Cola -1,09% auf 46,22, davor 5 Tage im Plus (1,96% Zuwachs von 45,83 auf 46,73), IBM -0,37% auf 145,97, davor 5 Tage im Plus (2,66% Zuwachs von 142,71...

