Die Deutsche Bank hat Bayer nach dem deutlichen Kursverlust seit dem 10. August auf "Buy" mit einem Kursziel von 137 Euro belassen. Der Kursverfall gehe auf die über die Monsanto-Übernahme zum Konzern gekommenen Herbizide Glyphosat und Dicamba zurück, schrieb Analystin Virginie Boucher-Ferte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auch wenn das Glyphosat-Thema in den USA noch eine Weile belasten dürfte, scheine der Konzern zuversichtlich zu sein, dass die Gesamtrisiken begrenzt seien. Positiv sei zudem, dass ein möglicher Rückgang von Glyphosat-Verkäufen durch andere Herbizide aus dem Konzern kompensiert werden könnte./ck/zb Datum der Analyse: 22.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0017 2018-08-22/09:51

ISIN: DE000BAY0017