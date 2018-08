Der Online-Händler für Haustierprodukte Zooplus hat dank Eigenmarken seinen Umsatz kräftig gesteigert. Im ersten Halbjahr schnellte der Erlös um 24 Prozent auf 643 Millionen Euro hoch, wie Zooplus am Mittwoch in München mitteilte. Besonders stark zugelegt hätten Eigenmarken für Futter und Streu mit einem Umsatzplus von 37 Prozent gemessen am Vorjahreszeitraum. Insgesamt habe es in allen 30 Ländermärkten zweistellige Wachstumsraten gegeben.

Allerdings investierte Zooplus 5,1 Millionen Euro, um vor allem die Lagerlogistik auszubauen. In Großbritannien seien die Kapazitäten verdreifacht worden. Die Kosten drückten den Konzern ins Minus: Unterm Strich stand ein Verlust von gut 6 Millionen Euro nach einem kleinen Gewinn von gut 700 000 Euro im Vorjahreszeitraum. In der zweiten Jahreshälfte sei jedoch Besserung zu erwarten, hieß es.

Das im Kleinwerte-Index SDax notierte Unternehmen handelt etwa mit Hunde- und Katzenfutter, Streu für Kaninchen und Meerschweinchen und bietet auch Spielzeug für Vögel an. Zooplus-Aktien legten am Mittwoch um mehr als sechs Prozent zu. Zuletzt waren die Aktien allerdings kräftig unter Druck geraten. Analyst Wayne Brown von Liberum sprach nun von überzeugenden Zahlen./als/DP/jha

ISIN DE0005111702 DE0009653386

