Der US-Präsident gerät weiter unter Druck. Mit Michael Cohen und Paul Manafort dürften bald zwei ehemalige enge Vertraute von Donald Trump verurteilte Verbrecher sein.

US-Präsident Donald Trump gerät durch zwei Gerichtsverfahren gegen ehemalige enge Vertraute zunehmend unter Druck. Trumps Ex-Anwalt Michael Cohen bekannte sich am Dienstag vor Gericht schuldig. Der 51-Jährige räumte in New York unter anderem ein, gegen Gesetze zur Wahlkampffinanzierung verstoßen zu haben und schloss einen Deal mit der Staatsanwaltschaft. Sein Verteidiger sagte, der jetzige Präsident habe Cohen angestiftet. Trump war zuletzt schon auf Distanz zu ihm gegangen. Der US-Präsident hatte die Ermittlungen gegen sich wegen Unregelmäßigkeiten im Wahlkampf 2016 wiederholt als "Hexenjagd" bezeichnet. Fast zeitgleich sprach eine Geschworenenjury in einem anderen Fall den wegen Banken- und Steuerbetrugs angeklagten Ex-Wahlkampfleiter Trumps, Paul Manafort, schuldig. Seine Strafe steht noch aus.

Cohens Anwalt Lanny Davis sagte, sein Mandant habe unter Eid ausgesagt, dass ihn Trump angewiesen habe, zwei Zahlungen an Frauen zu tätigen, um seine Chancen im Wahlkampf zu verbessern. Wenn diese Zahlungen ein Verbrechen darstellten, sei nicht nur Cohen betroffen. Trumps Anwalt Rudy Giuliani reagierte prompt. Er beschimpfte Cohen als "hinterhältige kleine Ratte". Er sei für seine Lügen bekannt.

Die beiden Zahlungen ...

