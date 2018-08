San Diego (ots/PRNewswire) -



Plan: Donnerstag, 30. August 2018 Uhrzeit: 13:00 Uhr Ort: CROAK Prime Studio 1-1-7 1F/2F Prime Square City, Hiroo, Shibuya-ku, Tokyo Japan



"Diese unglaubliche Entwicklung macht es möglich, dass die Kryptowährung SAKURA BLOOM (SKB) weltweit als Vergütung für Menschen verwendet wird, die zur Verbesserung ihrer Lebensqualität auf regenerative Medizintechnologie angewiesen sind", sagte Takakazu Hirono, Präsident von NEGTEC Co., Ltd.



SKB konzentriert sich auf gesunde Lebensstile und belohnt Menschen, die walken, laufen und Sport treiben mit der Kryptowährung. "Gesund zu sein ist ein wichtiger Teil des Lebens und des Wohlbefindens. Unser Ziel ist es, es den Menschen zu ermöglichen, sich SKB-Kryptowährungs-Tokens zu verdienen und SKB für regenerative Medizin einzusetzen", sagte Hirono.



Die Präsentation am Donnerstag, 30. August um 13:00 Uhr (verfügbar unter: https://www.skb-coin.jp/en/) wird einen großartigen Einblick in unsere Markteinführung dieser neuen Dienste unter Verwendung der SKB-Kryptowährungs-Tokens bieten. Wir ermutigen alle weltweit, sich uns anzuschließen und etwas über unser neues Potenzial in der Förderung der regenerativen Medizin für alle Menschen weltweit und über das Potenzial für den Profisport und in der Verwendung für verletzte Sportler zu erfahren.



NEGTEC Co., Ltd. Gründete die Kryptowährung SAKURA BLOOM die im Jahr 2017 unter folgender Website gelistet war: SKB (https://coinmarketcap.com/currencies/sakura-bloom/) CoinMarketCap.com https://coinmarketcap.com/currencies/sakura-bloom/. Es ist unsere Mission, Gesundheit zu fördern und den Menschen SKB für Abrechnungen, Unterhaltung und Beiträge gutzuschreiben.



Auf der Pressekonferenz wird Präsident Takakazu Hirono das neu aufgelegte Förderprogramm zu Förderung regenerativer Medizin mit der SKB-Kryptowährung als katalytische virtuelle Währung für die Zukunftsaussichten in allen gesundheitsbezogenen Tätigkeiten, einschließlich der regenerativen Medizintechnologie, vorstellen.



"Ich habe Präsident Maskazu Sakai, der die Mixed-Martial-Arts-Gruppe PANCRASE leitet und Herrn Acey Kohrogi, der seit 30 Jahren als Führungskraft in der Verwaltung des amerikanisch Major League Baseball agiert, eingeladen. Sie haben Erfahrung mit der aktuellsten Medizintechnologie im Profisport und können die fortschrittlichste regenerative Medizintechnologie aus erster Hand erleben", sagte Präsident Hirono. "Hierbei handelt es sich um eine unglaubliche Geschichte und eine wirklich wegweisende Zeit für die Menschen weltweit, die so einfachen Zugang zu regenerativer Medizin erhalten. Wir konzentrieren uns außerdem verstärkt auf den Profisport und unsere Möglichkeiten, Profisportlern direkt regenerative Medizin zur Verfügung zu stellen, um sie dabei zu unterstützen, sich zu erholen und mit diesem Durchbruch im Bereich der regenerativen Medizin bessere Leistungen zu erzielen."



- Plan: Donnerstag, 30. August 2018 (13:00 Uhr) - Ort: CROAK Prime Studio, 1-1-7 1F/2F Prime Square City, Hiroo, Shibuya-ku,Tokyo - Moderator: Takakazu Hirono (Präsident von NEGTEC Co. Ltd.)



