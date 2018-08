Bonn (www.anleihencheck.de) - Die Renditen am deutschen Rentenmarkt zogen gestern an, ohne dass hierfür klare Impulse auszumachen waren, so die Analysten von Postbank Research.So seien weder relevante Konjunkturdaten veröffentlicht worden, noch habe es wesentliche Neuigkeiten im Zusammenhang mit Handelsstreit gegeben, Türkei und Co. 10- und 5-jährige Bundesanleihen hätten am Abend mit 0,33% beziehungsweise -0,30% um jeweils 3 Basispunkte über ihren Vortagsniveaus rentiert. Im 2-jährigen Laufzeitenbereich habe die Rendite um 2 Basispunkte auf -0,61% angezogen. Ein vergleichbares Bild habe sich auch am US-Rentenmarkt ergeben. Nachdem die Rendite 10-jähriger Treasuries nach der Kritik der US-Geldpolitik seitens US-Präsident Donald Trump am Vortag noch deutlich gesunken sei, sei sie gestern um 2 Basispunkte auf 2,84% geklettert. (22.08.2018/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...