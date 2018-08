Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Bereits im frühen Handel geriet der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) gestern unter Abgabedruck und markierte bei 163,17 ein Tagestief, so die Analysten der Helaba.Damit sei die Unterstützungslinie der Aufwärtsbewegung von Anfang August bei 163,54 unterschritten. Dementsprechend trübe sich die Charttechnik ein, denn Indikatoren wie MACD und Kursmomentum würden an Schwung verlieren. Aus technischer Sicht könnten weitere Kursverluste bis 163,10/11 und 162,73 folgen. An letzterer Marke liege das 38,2%-Retracement der August-Aufwärtsbewegung. Unterhalb davon seien weitere Haltemarken bei 162,62 und an der 21-Tagelinie bei 162,51 zu finden. Hürden würden die Analysten bei 163,74, 163,88 und am Kontrakthoch bei 164,19 lokalisieren. Die Trading-Range liege zwischen 162,69 und 163,88. ...

