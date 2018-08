Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Auf ihrer Sitzung am Anfang des Monats hatte die US-Notenbank nicht nur ihren Leitzins (1,75 bis 2%), sondern auch ihr im Anschluss an den Zinsentscheid veröffentlichtes Statement nahezu unverändert belassen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Die Währungshüter hätten insgesamt wenig Zweifel daran aufkommen lassen, dass der graduelle Zinserhöhungskurs in den kommenden Monaten fortgesetzt werde. Mit den nächsten beiden Zinserhöhungen würden die Analysten im September und Dezember dieses Jahres rechnen. Das heute anstehende Protokoll der Sitzung dürfte einen detaillierteren Einblick in die wichtigen Diskussionen der Währungshüter geben. Hierzu würden die Gefahr einer weiteren Verflachung der Zinsstrukturkurve, die Auswirkungen der voranschreitenden Bilanzverkürzung der FED aber auch die Frage gehören, wie expansiv die Ausrichtung der Geldpolitik noch eingeschätzt werde. ...

