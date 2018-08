22.08.2018 Zugemailt von / gefunden bei: VIG (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Slávka Miklošová wird neue Generaldirektorin der VIG-Konzerngesellschaft Komunálna in der Slowakei Der Aufsichtsrat der slowakischen VIG-Konzerngesellschaft Komunálna poistovnaa, a.s. Vienna Insurance Group hat in seiner Sitzung am 21. August 2018 Slávka Miklošová zur neuen Generaldirektorin der Gesellschaft bestellt. Ing. Slávka Miklošová (49) ist Absolventin der Wirtschaftsuniversität in Bratislava. Ihre Karriere hat sie im Jahr 1999 in...

