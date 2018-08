Von Thomas Rossmann

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Keine klare Richtung gab es an den ostasiatischen Börsen zur Wochenmitte. Die erneut positiven US-Vorgaben wirkten sich dabei nur zum Teil stützend aus. Am Vortag hatte der S&P-500-Index ein neues Allzeithoch markiert. Weiterhin im Fokus stehen die nun beginnenden Gespräche zwischen den USA und China zur Beilegung des andauernden Handelsstreits.

Der Schanghai-Composite gab nach zuletzt zwei Tagen mit Aufschlägen um 0,7 Prozent auf 2.715 Punkte nach. Für den S&P/ASX 200 in Sydney ging es um weitere 0,3 Prozent nach unten. Hier drückten erneute Abgaben bei den Bergbau- und Finanzwerten. Dagegen legte der Hang-Seng-Index in Hongkong im späten Handel um weitere 0,5 Prozent zu. Hier stützte vor allem das Kursplus bei Ping An, nachdem der Versicherer nach Handelsende am Dienstag überzeugende Ergebnisse für das erste Halbjahr vorgelegt hatte. Die Aktie gewann 3,7 Prozent.

In Tokio verbesserte sich der Nikkei-225 um 0,6 Prozent auf 22.363 Punkte. Der Dollar, der zum Yen seit der gleichen Vortageszeit zulegt hat, sorgte vor allem bei den Exportwerten für steigende Kurse. Toyota Motor kletterten um 2,3 Prozent, Nissan Motor um 1,4 Prozent und Sharp um 3,2 Prozent.

In Seoul legte der Kospi den vierten Handelstag in Folge zu und gewann 0,1 Prozent. Erneut schoben die Gewinne bei den Chip-Werten den Markt an. Die Aktien von Index-Schwergewicht Samsung Electronics setzten ihre Erholung fort und gewannen 2,9 Prozent, für Hynix ging es 1,8 Prozent nach oben.

Kaum Auswirkungen hatten die jüngsten politischen Entwicklungen in Washington. Nach Gerichtsverhandlungen gegen zwei seiner engsten Vertrauten sieht sich US-Präsident Donald Trump mit Vorwürfen der Verschwörung zum Wahlkampfbetrug ausgesetzt. In New York hat sich der langjährige Trump-Anwalt Michael Cohen wegen Gesetzesverstößen in acht Anklagepunkten schuldig bekannt, in Virginia wurde zeitgleich Trumps Ex-Wahlkampfchef Paul Manafort wegen Betrugs in acht Anklagepunkten schuldig gesprochen.

BHP Billiton weiten Abgaben aus

Die Aktie von BHP Billiton stand erneut unter Abgabedruck, der Kurs knickte um weitere 1,4 Prozent ein. Am Vortag war es bereits um knapp zwei Prozent abwärts gegangen. Weil Produktion und Preise bekannt gewesen seien, bezeichnet Goldman Sachs die Geschäftsergebnisse vom Vortag als nicht überraschend. Die Gesamtdividende für das Geschäftsjahr 2018 hätte nach Meinung der Analysten höher ausfallen können, zumal die Nettoverbindlichkeiten unter 11 Milliarden Dollar lägen und der Verkauf des US-Onshoregeschäfts beschlossene Sache sei. Dies könne einige Investoren enttäuschen.

Im Gefolge ging es auch für andere Rohstoffwerte weiter abwärts. Rio Tinto fielen um 1,8 Prozent und Fortescue Metals verloren 3,1 Prozent. Die Aktien des Goldminenbetreibers Newcrest Mining büßten lediglich 0,3 Prozent ein. Hier stützte die jüngste leichte Erholung des Goldpreises etwas.

Daneben standen in Sydney Telekomwerte im Fokus. Die Bestätigung der Sondierungsgespräche mit Vodafone Hutchison schickte die Aktie von TPG Telecom 20,2 Prozent nach oben auf ein 20-Monatshoch. Obwohl Hutchison und TPG betonen, dass es keine Garantie dafür gibt, dass ein Deal zustande kommt, würde sich damit die sehr starke Wettbewerbssituation in Australien etwas entspannen. Eine Kombination des Festnetz-Breitbandnetzes von TPG mit dem Mobilfunknetz von Vodafone könnte die Entwicklung einer eigenen TPG-Mobilfunksparte hinfällig machen. Hier hatten Analysten mit aggressiven Preisen gerechnet.

Von einem solchen Zusammenschluss könnte daher auch Telstra profitieren. Für die Aktie ging es 7,2 Prozent auf ein Dreimonatshoch nach oben.

Die Aktien von AAC Technologies tendierten nach zwischenzeitlich deutlichen Abgaben im späten Handel in Hongkong mit 1,3 Prozent im Plus. Die Ergebnisse für das erste Halbjahr lagen unter den Erwartungen des Marktes. Das Unternehmen verwies zur Begründung vor allem auf negative Auswirkungen durch den Handelsstreit zwischen den USA und China.

Dollar macht gegenüber Yen wieder Boden gut

Der Dollar erholte sich gegenüber dem Yen von seinen Vortagesverlusten, die ihn auf den tiefsten Stand seit acht Wochen gedrückt hatten. Der Greenback kletterte auf 110,43 Yen, nachdem er am Vortag im Tief bei 109,77 Yen gelegen hatte. Der Yuan wertete weiter auf und setzte damit die Tendenz der beiden Vortage fort. Er wurde das vierte Mal in Folge von der chinesischen Notenbank (PBoC) höher gefixt. Das ist die längste Aufwertungssrecke seit März.

Die Ölpreise bauten ihre Vortagesgewinne noch leicht aus. Laut dem privaten American Petroleum Institute (API) sind die Erdöl-Lagerbestände in den USA um 5,2 Millionen Barrel in der vergangenen Woche gesunken. Damit rücken die offiziellen US-Öllagerdaten in den Fokus, die am Mittwochnachmittag bekannt gegeben werden. Hier wird mit einem Lagerbestandsabbau um 2 Millionen Fass auf Wochensicht gerechnet. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg um 0,6 Prozent auf 66,25 Dollar, für Brent ging es 0,6 Prozent auf 73,08 Dollar nach oben.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.266,00 -0,29% +3,31% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 22.362,55 +0,64% -1,77% 08:00 Kospi (Seoul) 2.273,33 +0,14% -7,87% 08:00 Schanghai-Comp. 2.714,61 -0,70% -17,94% 09:00 Shenzhen A-Aktien 1.519,95 -1,19% -22,57% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 27.903,57 +0,54% -7,40% 10:00 Taiex (Taiwan) 10.804,20 +0,11% +1,52% 07:30 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di., 09:47 % YTD EUR/USD 1,1568 -0,0% 1,1572 1,1513 -3,7% EUR/JPY 127,75 +0,2% 127,48 126,78 -5,6% EUR/GBP 0,8972 +0,0% 0,8969 0,8976 +0,9% GBP/USD 1,2894 -0,1% 1,2904 1,2827 -4,6% USD/JPY 110,43 +0,2% 110,17 110,11 -1,9% USD/KRW 1120,16 +0,3% 1116,49 1118,59 +4,9% USD/CNY 6,8443 -0,0% 6,8472 6,8420 +5,2% USD/CNH 6,8428 +0,2% 6,8317 6,8371 +5,1% USD/HKD 7,8499 +0,0% 7,8495 7,8498 +0,5% AUD/USD 0,7340 -0,3% 0,7365 0,7350 -6,1% NZD/USD 0,6692 -0,1% 0,6697 0,6664 -5,7% Bitcoin BTC/USD 6.700,47 +3,2% 6.495,76 6.418,91 -50,9% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 66,25 65,84 +0,6% 0,41 +12,8% Brent/ICE 73,08 72,63 +0,6% 0,45 +13,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.193,70 1.196,10 -0,2% -2,41 -8,4% Silber (Spot) 14,73 14,79 -0,4% -0,06 -13,0% Platin (Spot) 791,00 796,00 -0,6% -5,00 -14,9% Kupfer-Future 2,67 2,70 -1,1% -0,03 -20,1% ===

