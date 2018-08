Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Original-Research: aventron AG - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu aventron AG Unternehmen: aventron AG ISIN: CH0023777235 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Buy seit: 22.08.2018 Kursziel: 13,00 Schweizer Franken Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu aventron AG (ISIN: CH0023777235) veröffentlicht. Analyst Dr Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von CHF 13,00. Zusammenfassung: aventron hat vorläufige H1-Zahlen berichtet, die unsere Erwartungen klar übertroffen haben und belegen, dass das Unternehmen seinen Wachstumskurs fortsetzt. Umsatz und EBIT wuchsen 26% J/J. Nach den sehr guten H1-Zahlen gehen wir davon aus, dass aventron ihre Guidance (Umsatz: CHF 85 Mio., EBIT-Marge: 30%) übertreffen wird. Wir haben unsere Schätzung für 2018E erhöht und bekräftigen unsere Kaufempfehlung bei einem unveränderten Kursziel von CHF 13,00. First Berlin Equity Research has published a research update on aventron AG (ISIN: CH0023777235). Analyst Dr Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and maintained his CHF 13.00 price target. Abstract: aventron has reported preliminary H1 figures which clearly exceeded our expectations, and show that the company is continuing on its growth trajectory. Sales and EBIT grew 26% y/y. After the very good H1 figures we assume that aventron will exceed its full year guidance (sales: CHF 85m, EBIT margin: 30%). We have raised our estimates for 2018E and confirm our Buy rating at an unchanged target price of CHF 13.00. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/16849.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

(END) Dow Jones Newswires

August 22, 2018 03:57 ET (07:57 GMT)