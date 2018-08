An den Tankstellen spüren wir in diesen Tagen die direkten Auswirkungen der Twitterpolitik von Donald Trump. Das angekündigte Iran-Embargo und die weltweiten Handelskrieg-Auswirkungen wirken sich auf die Wechselkurse aus: Der Euro wird im Verhältnis zum Dollar zunehmend billiger. Von Ralf Meinerzag, Bond Spezialist, Steubing AG "America first" schädigt nicht nur anerkanntermaßen die Wähler von Donald ...

Den vollständigen Artikel lesen ...