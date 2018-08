Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-08-22 / 10:04 *Unternehmen: International Cobalt Corp.* WKN: A2DN7F [1] *Gigantische Expansion! - Landpaket in Idaho nahezu verdreifacht! Neubewertung voraus!* Sensationell gute Nachrichten kommen heute von unserem Top-Pick International Cobalt (WKN A2DN7F) [1]. Dem Unternehmen ist es gelungen sein Landpaket in Idaho nahezu zu verdreifachen. Erreicht wird dieser Zugewinn durch ein Vorkaufsrecht über vier Gebiete und separate Bergbauprojekte der Idaho Champion Gold Mines Ltd. International Cobalt (WKN A2DN7F) [1] wird für eine geringe Summe von 250.000 USD Stammaktien der der Idaho Champion Gold Mines Ltd. erwerben und so die Kontrolle über die so genannten "Champion Gebiete" erhalten. *Größter Landpaketbesitzer im vielversprechenden Idaho Cobalt Belt* Nach Abschluss der Akquisition der Champion Gebiete, die insgesamt eine Fläche von 6.871 Hektar und eine Verdreifachung des bestehenden Gebietes darstellt, wird International Cobalt zum größten Besitzer aussichtsreicher Kobalt-Assets in Idaho und zu einem der Größten Cobaltexplorer in Nordamerika aufsteigen. Der Idaho Cobalt Belt ist der bedeutendste Bezirk für Kobaltentdeckungen in Nordamerika. Die Region ist nach historischen Ressourcenschätzungen reich an Mineralressourcen. Deren Erschließung wurde jetzt mit modernen Explorationstechniken durch die jüngsten Explorationsaktivitäten der International Cobalt (WKN A2DN7F) [1] weitergeführt. International Cobalt (WKN A2DN7F) [1] hat die Zusammenführung der historischen Explorationsdaten, die in den 1970er und Anfang der 1980er Jahre erstellt wurden, mit den neuen Daten des aktuellen Explorationsprogramms bereits abgeschlossen. Dadurch konnten über 20 potenzielle Bohrstellen für ein geplantes Bohrprogramm identifiziert werden. *International Cobalt wird für Branchengrößen interessant* Durch den Aufstieg zum größten Landbesitzer im Idaho Cobalt Belt wird International Cobalt(WKN A2DN7F) [1] nun auch immer mehr bei den direkt benachbarten Unternehmen in den Vordergrund rücken. Denn ein Großteil der aussichtsreichen Gebiete liegen direkt neben dem Nachbar eCobalt Solutions (WKN A2APZ7) [2], deren Kobalt Projekt das einzige produktionsbereite Kobaltprojekt mit sämtlichen Umweltgenehmigungen in Nordamerika ist. Die Projektlage könnte besser gar nicht sein, zwischen Nachbarprojekten, die begehrt sind wie nie zuvor! *Folgende 4 Landpakete konnten erworben werden:* *Projekt Dupuis - Gesamtfläche 1.627 Hektar* Das Projekt liegt 6 Kilometer südlich der Blackbird Mine, unmittelbar südlich von International Cobalts Projekt Blackbird Creek. Es liegt in der günstigen Yellowjacket Formation und enthält mögliche Ausläufer der Vererzung, die bereits auf dem Blackbird Creek Projekt nachgewiesen worden sind. Auf dem Gebiet befinden sich zusätzlich drei Kupfer-Kobalt-Vorkommen: die Mine French Gulch, Victory und Dupuis. *Projekt Blackpine North - Gesamtfläche 1.165 Hektar* Dieses Gebiet schließt nur 1 Kilometer nördlich des Blackpine Kupfer-Kobalt-Projekts von eCobalt Solutions (WKN A2APZ7) [2] an. Eine massive schichtförmige Sulfidvererzung ist für dieses Gebiet signifikant. Neben der kupferreichen Schicht gibt es mehrere geringer mächtige kobalt-gold-reiche Schichten. Bereits in historischen Schätzungen wurden 340.000 Tonnen mit 3,5% Kupfer nachgewiesen. *Projekt Twin Peaks - Gesamtfläche 2.600 Hektar* Die Twin Peaks Mine, umgeben von den sogenannten Badger Claims im Badger Basin liegt ungefähr 3 Kilometer östlich von US Cobalts Projekts Iron Creek. *Dieses Gebiet wurde vor kurzem von der First Cobalt Corporation *(WKN A2ASGU) [3] *für einen implizierten Eigenkapitalwert von ungefähr 149,9 Mio. Dollar erworben. *Die historische Mine Twin Peaks beherbergt Kupferergebnisse von 2% über eine Länge von 50 Fuß. *Kobaltprojekt Ulysses - Gesamtfläche 809,4 Hektar* Das Gebiet liegt 2 Kilometer nördlich der Ulysses Mine, eines historischen Gold-/Silberproduzenten in der Yellowjacket-Formation, und steht mit der Kobaltvererzung in der Region in Zusammenhang. Zwei Kobaltvorkommen wurden bereits südlich des Projekts Ulysses identifiziert. *Weltklasse Kobaltgebiet - Blackbird Creek * In der Blackbird Bergbauregion wurde die einzige Kobalt-Mine in den USA betrieben. Das Projekt unseres Top-Picks beherbergt gleich mehrere historische Kobaltvorkommen. Zwischen 1902 und 1968 fand dort extensiver Kobalt-Bergbau statt. Oberflächenproben mit 0,71 % Kobalt über 7 Meter Länge deuten auf ein erstklassiges Kobalt-Projekt hin. Das Bohrloch DDH-70-2A mit 0,4 % Kobalt über 7,9 Meter Länge hat die Hoffnung auf ein hochklassiges Kobalt-Projekt bestätigt. Historische Analysen ergaben erstklassige Kobaltkonzentrationen von knapp 2 %. Top-Geologen trauen dem Blackbird Creek Projekt Kobaltkonzentrationen von bis zu 6 % zu. Nur als Vergleich, eCobalt Solutions (WKN A2APZ7) [2] verfügt über Kobalt Mineralisierungen von durchschnittlich 0,55 %. Das Projekt wird nach aktueller Wirtschaftlichkeitsstudie aufgrund seiner hervorragenden geologischen Voraussetzungen als hochprofitabel eingestuft. *International Cobalt (WKN A2DN7F) steigt mit dem Erwerb der 4 Gebiete zum größten Landpaketbesitzer im Idaho Cobalt Belt und zu einem der größten Cobaltexplorer Nordamerikas auf. * *Der Zugewinn an Landfläche bietet gleich mehrere neue Chancen für International Cobalt (WKN A2DN7F)*. *Zum einen konnte man sich vielversprechende Gebiete sichern, auf denen bereits Minen in Betrieb waren und teilweises immer noch in Betrieb sind. Der Zugewinn von historisch erfassten Ressourcendaten bietet die Möglichkeit, dass bereits begonnene Explorationsprogramm auf diese Gebiete auszuweiten, um so noch größere Ressourcen nachweisen zu können.* *Ein anderer Aspekt stellt die Nähe der neuen Gebiete zu den benachbarten Cobaltunternehmen der eCobalt Solutions *(WKN A2APZ7) [2] *und First Cobalt Corporation *(WKN A2ASGU) [3] *dar. Nochmal zur Verdeutlichung, das vor kurzem von First Cobalt *(WKN A2ASGU) [3] *für ca. 150 Mio. USD übernommene Iron Creek Gebiet liegt nur 3 Kilometer vom neuen Twin Peaks Gebiet entfernt! Es ist wohl nur eine Frage der Zeit, bis Interesse an den Gebieten der International Cobalt (WKN A2DN7F) aufkommen wird. * *Nutzen Sie daher jetzt noch die einmalige Chance sich hier zu positionieren, bevor die kommenden Explorationsergebnisse und konkrete Übernahmeangebote der Konkurrenz den Kurs der Aktie steigen lassen!* *Miningstocks.expert (eine Marke von First Marketing GmbH)* *Daniel Mußler - Chief Analyst* *Botheplatz 34/1 * 69126 Heidelberg * Germany* *E-Mail: info@miningstocks.expert * Webseite: *www.miningstocks.expert [4] *Rechtliche Hinweise/Disclaimer der First Marketing GmbH* Diese rechtlichen Hinweise gelten für die Veröffentlichung und Tätigkeit der First Marketing GmbH. Sie sind vor dem Lesen der Veröffentlichungen zur Kenntnis zu nehmen und sind anwendbar. *1. Allgemeine Angaben* Der "MiningStocks.Experts" ist eine Marke der First Marketing GmbH, Botheplatz 34/1, 69126 Heidelberg, www.first-marketing.de [5], ("First Marketing"). Die First Marketing kann auch unter anderen Marken Veröffentlichungen vornehmen. Die First Marketing hat ihre Tätigkeit als Ersteller von Anlagestrategieempfehlungen im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 34 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 oder von Anlageempfehlungen im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 35 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, (bisher "Finanzanalysen") der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gemäß § 34c WpHG angezeigt. Die Pflichten der First Marketing regeln sich primär nach den §§34b, 34c WpHG, der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958. *2. Vergütung und Hinweis auf mögliche und bestehende Interessenskonflikte:* Die First Marketing erhält für die Vorbereitung, die Verbreitung und Veröffentlichungen ihrer Publikationen sowie für andere Dienstleistungen eine Vergütung. Diese Vergütung kann durch die Unternehmen über die die First Marketing Informationen veröffentlicht, durch mit diesen Unternehmen verbundene Dritte oder sonstige Dritte, die ein Interesse in Bezug auf die besprochenen Unternehmen verfolgen, erfolgen. Dadurch besteht ein Interessenkonflikt der First Marketing. Dieser kann zunächst dadurch begründet werden, dass die First Marketing im Interesse ihres Auftraggebers ihre Ausführungen vornehmen könnte. Die Auftraggeber oder ihnen nahestehende Personen bzw. Unternehmen können zum Zeitpunkt dieser Beauftragung Aktien des besprochenen Unternehmens halten und können daher an einer Kurs- und/oder Umsatzsteigerung interessiert sein. Sie können aber auch daran interessiert sein, dass der Kurs des besprochenen Unternehmens sinkt, wenn sie deren Aktien günstiger erwerben wollen. Durch die Besprechung des Unternehmens können jedenfalls der Aktienkurs des Unternehmens erheblich beeinflusst werden. Insbesondere wird auch durch Wertpapiertransaktionen der Aktienkurs der besprochenen Unternehmen maßgeblich beeinflusst. Dies gilt insbesondere, wenn es sich um Unternehmen handelt deren Aktien keine breite Marktkapitalisierung haben und bei denen nur ein enger Markt besteht. Hier können auch nur geringe Auftragsvolumen erhebliche Auswirkungen auf die Kurse haben. First Marketing, deren Mitarbeiter oder Gesellschafter sowie Personen bzw.

