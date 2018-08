Es kommt nicht so oft vor, dass ein großer Konzern bei einem kleinen Goldexplorer in Afrika einsteigt. Im Fall von Nexus Gold aber scheinen die Argumente eindeutig: hohe Goldgrade und die Chance auf viel Cashflow!

Sandstorm neuer Großaktionär

Für einen jungen Goldexplorer gibt es nichts Besseres als den Einstieg eines großen Goldkonzerns. Das ist auch Nexus Gold (0,22 CAD | 0,13 Euro; CA65341L1040) wiederfahren. Die Aktie der Kanadier dümpelte im vergangenen Jahr vor sich hin und verlor kräftig an Wert, wie so viele in der Branche. Seit Jahresanfang aber hat man sich neu aufgestellt. Alex Klenman übernahm den Posten des Vorstandsvorsitzenden. Nur wenige Wochen später konnte der neue Steuermann Sandstorm Gold als Ankerinvestor präsentieren. Da hatte die Aktie schon wieder Fahrt aufgenommen. Der Royalty- und Streaming-Konzern, selbst an der Börse rund 880 Mio. US-Dollar schwer, erwarb 6 Mio. Aktien zum Preis von 0,25 CAD sowie 3 Mio. Warrants mit einem Ausübungspreis von 0,35 CAD. Dadurch hält Sandstorm Gold nun 17,3 Prozent der Aktien von Nexus.

Attraktive Goldprojekte

Doch warum steigt ein solch großer Konzern bei einem kleinen Goldexplorer ein? Ein starkes Argument dürften die drei Goldprojekte Bouboulou, Rakounga und Niangouela in Burkina Faso sein, die zusammen ...

