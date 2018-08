Frankfurt am Main (ots) -



- Querverweis: Die ausführliche Presseinformation liegt in der digitalen Pressemappe zum Download vor und ist unter http://www.presseportal.de/dokumente abrufbar -



- Vorsteuerergebnis auf Planniveau - Neugeschäftsvolumen im 2. Quartal spürbar belebt - Risikolage entspannt - CET-1 Quote steigt auf 15,5 Prozent - Umsetzung regulatorischer Vorgaben belastet Verwaltungsaufwand



Die Helaba Landesbank Hessen-Thüringen hat im ersten Halbjahr ein Konzernergebnis vor Steuern von 200 Mio. Euro erzielt, das um 38 Mio. Euro unter dem Vorjahresergebnis von 238 Mio. Euro liegt. Nach Steuern erreicht das Konzernergebnis 140 Mio. Euro (Vorjahr: 150 Mio. Euro).



"Die herausfordernden Rahmenbedingungen halten weiter an und belasten insbesondere den Zinsüberschuss. Dagegen hat sich das Neugeschäftsvolumen erwartungsgemäß im zweiten Quartal spürbar belebt und die Risikolage ist weiterhin entspannt. Deshalb erwarten wir mit Blick auf das Gesamtjahr unverändert ein Vorsteuerergebnis in Höhe eines mittleren dreistelligen Millionenbetrages", so Herbert Hans Grüntker, Vorsitzender des Vorstands der Helaba.



OTS: HELABA Landesbank Hessen-Thüringen newsroom: http://www.presseportal.de/nr/55060 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_55060.rss2 ISIN: DE000HLB0A20



Pressekontakt: Mike Peter Schweitzer Presse und Kommunikation



Helaba Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale MAIN TOWER Neue Mainzer Str. 52-58 60311 Frankfurt Tel.: 069/9132-2877 Fax: 069/9132-4335 e-mail: mikepeter.schweitzer@helaba.de Internet: www.helaba.de