Das Thema "Kryptowährungen" ist ja eigentlich längst nicht mehr heiß. Zumindest nicht im Sinne ständig steigender Kurse. Trotzdem hier mal kurz mein aktueller Senf dazu. Der hat lustigerweise so einiges mit Wolfgang Ambros zu tun. Der hat nämlich schon im Jahr 1982 - und damit vor meiner Geburt - etwas getan, was mich bis heute in Sachen Krypotwährungen prägt: Nämlich das Lied "A Mensch möcht i bleibn" geschrieben. Das Lied ging mir seit dem ersten Mal hören nicht mehr aus dem Kopf. Vor allem diese Passage hat es mir angetan: A Mensch mecht i bleibnUnd i wü net verkauft werdnWie irgend a stickl WoarNet olles wos an Wert hotMuas a an Preis hobnOwa moch des amol wem kloar! Wobei gerade...

