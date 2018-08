Zürich - Nach der erfolgreichen Premiere im Vorjahr findet unter der Federführung von digitalswitzerland am 25. Oktober 2018 der zweite Schweizer Digitaltag statt. Dieser landesweite Aktionstag soll die Digitalisierung für die Schweizer Bevölkerung vor Ort konkret erlebbar machen, eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem Thema auslösen sowie die Chancen und Herausforderungen aufzeigen. Der Digitaltag gewinnt dieses Jahr deutlich an Grösse. Unter dem Motto «digital gemeinsam erleben» kommt er dank rund 70 Partnern mit Aktivitäten in über zwölf Städten noch näher zur Bevölkerung. Die Präsenz und das Patronat von Bundespräsident Alain Berset und Bundesrat Johann Schneider-Ammann sowie die Unterstützung durch Ignazio Cassis betonen die Wichtigkeit und Vorreiterrolle des Digitaltages in Europa.

Im Zentrum der Digitalisierung steht der Mensch. Deshalb ist der Dialog mit der Bevölkerung wichtig. Der Digitaltag nimmt diesen Dialog auf. Experten führen am schweizweiten Aktionstag die Bevölkerung von Mensch zu Mensch durch die virtuelle Welt, beantworten Fragen und machen die Digitalisierung mit all ihren Facetten konkret erlebbar. Marc Walder, Initiant von digitalswitzerland, möchte die positive Energie der Digitalisierung sichtbar machen: «Der Digitaltag soll der Bevölkerung die Chancen der Digitalisierung aufzeigen. Selbstverständlich wollen wir die Herausforderungen nicht verschweigen. Der Dialog mit der Bevölkerung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...