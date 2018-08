Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Original-Research: EQS Group AG - von GSC Research GmbH Einstufung von GSC Research GmbH zu EQS Group AG Unternehmen: EQS Group AG ISIN: DE0005494165 Anlass der Studie: Halbjahreszahlen 2018 Empfehlung: Halten seit: 21.08.2018 Kursziel: 80,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 21.08.2017, vormals Verkaufen Analyst: Jens Nielsen und Alexander Langhorst Wachstum legt im zweiten Quartal 2018 zu Innerhalb des ersten Halbjahres 2018 konnte die EQS Group AG den Umsatzzuwachs von 13 Prozent im ersten auf 15 Prozent im zweiten Quartal steigern. Getragen wurde die positive Entwicklung vom neuen Segment Compliance, das unseres Erachtens vor allem im Bereich KMU noch enormes Wachstumspotenzial birgt. Angesichts der seit September letzten Jahres gelaunchten neuen Produkte wie dem LEI-Manager und der Whistleblowing-Lösung EQS Integrity Line sowie der insgesamt deutlich steigenden Kundenzahlen sind wir zuversichtlich, dass der Konzern die Erlöse im weiteren Jahresverlauf noch stärker ausbauen und so sein Umsatzziel erreichen kann. Zwar wies die Gesellschaft zum Halbjahr ein positives Ergebnis aus, dieses resultierte aber allein aus Sondereffekten im Zusammenhang mit der Minderheitsbeteiligung Issuer Direct. Die operativen Ergebniskennzahlen drehten hingegen infolge der Investitionen in den Ausbau des Cloud-Geschäfts in den roten Bereich. Vor allem im Zusammenhang mit arbeitsmarktbedingt höheren Aufwendungen für die Rekrutierung neuer Softwareentwickler sowie den Einkauf von Programmierleistungen werden die Cloud-Investitionen nun in 2018 mit netto rund 1 Mio. Euro mehr als bisher veranschlagt, weshalb der Vorstand die EBITDA-Guidance zurückgenommen hat. Nach diesem Übergangsjahr sollten die umfangreichen Investitionen aber ab 2019 zunehmend Früchte tragen. Und nach Abschluss der bis 2020 geplanten Maßnahmen erwarten wir einen deutlichen Ergebnisschub. Dabei dürften der für das Schlussquartal 2018 vorgesehene Start des neuen, cloud-basierten COCKPITs sowie die weiteren derzeit noch in Entwicklung befindlichen Tools wie der Policy Manager den Anteil wiederkehrender und somit gut skalierbarer margenstarker Erlöse, der zum Halbjahr auf 82 Prozent gestiegen ist, zukünftig noch weiter anwachsen lassen. Zudem sollten die aktuell noch im Aufbau befindlichen Auslandsmärkte mit steigenden Umsatzvolumina sukzessive ebenfalls die Gewinnschwelle überschreiten und die Margenentwicklung so mit positiven Ergebnisbeiträgen unterstützen. Auch weiterhin sollte das Münchner RegTech-Unternehmen stark von den drei grundsätzlichen Markttreibern Digitalisierung, Regulierung und Globalisierung profitieren. Dabei ist EQS im Bereich Investor Relations bereits Marktführer in Deutschland, der Schweiz und Russland. Und bis 2025 will die Gesellschaft der größte Cloud-Anbieter für Investor Relations- und Compliance-Lösungen in Europa werden. Daher bleiben wir von der Wachstumsstory der EQS Group AG mit ihrem cashflow-starken Geschäftsmodell überzeugt. Zudem ist die Gesellschaft in der momentan noch anhaltenden, ertragsschwachen Investitions- und Wachstumsphase mit einer Eigenkapitalquote von 54,5 Prozent zum 30. Juni weiterhin solide aufgestellt. Positiv werten wir auch die Anfang Juli erfolgte Erweiterung des Vorstands um André Marques (CFO) und Marcus Sultzer (CRO), die den mit dem wachsenden Geschäftsvolumen verbundenen steigenden Anforderungen Rechnung trägt. Insgesamt bestätigen wir daher weiterhin unsere ??zHalten"-Einstufung für die EQS-Aktie bei einem unveränderten Kursziel von 80 Euro. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/16851.pdf Kontakt für Rückfragen GSC Research GmbH Tiergartenstr. 17 D-40237 Düsseldorf Tel.: +49 (0) 211 / 179374 - 26 Fax: +49 (0) 211 / 179374 - 44 Büro Münster: Postfach 48 01 10 D-48078 Münster Tel.: +49 (0) 2501 / 44091 - 21 Fax: +49 (0) 2501 / 44091 - 22 Email: info@gsc-research.de Internet: www.gsc-research.de =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

