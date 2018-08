Wo und wann endet dieser ewig wirkende Abstieg der CECONOMY-Aktie (ISIN DE0007257503)? Seit Januar hat sich der Kurs glatt halbiert. Und die Leerverkäufer kennen offenbar keine Gnade: Obwohl die am 14. August veröffentlichten Quartalsergebnisse nicht gerade eine Katstrophe waren, wurde die Aktie daraufhin sofort erneut massiv verkauft. Wo liegt das Problem?

Ein negativ wirkender Faktor ist, dass CECONOMY im Zuge dieser Ergebnisse warnte, dass das ungewöhnlich heiße Wetter den Umsatz im laufenden Quartal belasten könnte. Und dass das Unternehmen darauf hinwies, aus den Fehlern des 2017er-Weihnachtsquartals gelernt zu haben, erinnerte viele daran, warum die Aktie im Januar ins Rutschen geriet. Man hatte sich in Bezug auf Rabatte und Warenbestände in dieser entscheidenden Phase vertan, dadurch die Bilanz für das ab 1. Oktober laufende Geschäftsjahr 2017/2018 verhagelt. Jetzt soll es besser laufen … aber da zudem die Beteiligung an der METRO, die CECONOMY noch hält, auf die Gewinne drückt und der Umsatz nicht vorankommt, sind die Anleger misstrauisch und im Zweifel pessimistisch. Aber wären die 6,23 Euro, die die Aktie als Reaktion auf ...

