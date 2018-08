Und wieder ein Geldregen für Dividenden-Anleger: Im zweiten Quartal 2018 wurde weltweit eine Rekordsumme von über 497 Milliarden US-Dollar ausgeschüttet, in Deutschland konnte ein neues Allzeithoch erreicht werden.Wie der Global Dividend Index des Vermögensverwalters Janus Henderson zeigt, erreichen die Dividendenausschüttungen erneut Höchststände. Der Index beendete das zweite Quartal 2018 mit einem neuen Rekord bei einem Stand von 182,0 - demnach sind die weltweiten Ausschüttungen seit 2009 um mehr als 80 Prozent gestiegen. Befeuert wurde das Dividendenwachstum durch Wechselkurseffekte. Dennoch sei auch der wichtigste Trend-Indikator, das bereinigte Wachstum der globalen Ausschüttungen, mit 9,5 Prozent so hoch wie seit drei Jahren nicht mehr gewesen, so die Analysten.

