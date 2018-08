München (ots) -



- Erfolgreiche Restrukturierung abgeschlossen - Umsatz und Mitarbeiterzahl nahezu verdoppelt - Diversifizierung ermöglicht deutliches Wachstum



Emendo Partners veräußert die HL Logistics an die EuroQ Holding. Mit rund 100 Mitarbeitern ist HL Logistics heute ein wichtiger Kontraktlogistikdienstleister mit individuellen Lean-Supply-Chain-Lösungen für die Automobilindustrie.



Emendo Partners und HL Logistics - eine Wachstumsgeschichte



2013 übernahm Emendo Partners HL Logistics, um dem Unternehmen durch eine grundlegende Restrukturierung neue Wachstumsperspektiven zu ermöglichen. Bereits nach kurzer Zeit war das Unternehmen deutlich profitabel, der Umsatz konnte seit 2013 fast verdoppelt werden. "Gemeinsam mit der Geschäftsführung und den von uns neu strukturierten operativen Teams konnten wir beweisen, welche Leistungsfähigkeit in HL Logistics steckt", so Emendo-Geschäftsführer Christian Knorst. Durch die neu gewonnenen Kunden und Auftragsvolumina wurde die Mitarbeiterzahl seit 2013 auf rund 100 Mitarbeiter verdoppelt.



Strategische Investitionen und Diversifizierung als Erfolgsfaktoren



Gründe für diese positive Entwicklung waren erhebliche Investitionen, insbesondere in die IT-Infrastruktur, sowie eine Diversifizierung des Geschäftsfeldes. Profitiert hat das Unternehmen von einer deutlichen Erweiterung des Leistungsportfolios um Elemente wie Warenkorbversorgung, Kommissionierung von Plastikanbauteilen, Zollabwicklung oder das Management eines europäischen Verteilzentrums eines Reifenherstellers. "Von Anfang an war die Zusammenarbeit zwischen HL Logistics und Emendo Partners von einem großen persönlichen Engagement der Inhaber geprägt. Gemeinsam haben wir HL Logistics strategisch und operativ weiterentwickelt und durch professionalisierte Strukturen den Weg in eine erfolgreiche Zukunft geebnet", so Kristina Münnix, von Emendo Partners eingesetzte Geschäftsführerin bei HL Logistics.



Übernahme stärkt die Wachstumschancen



Die EuroQ-Holding ist ein international tätiger Spezialist für Qualitätssicherung im Automotive-Bereich und stärkt mit dem Kauf von HL Logistics sein Portfolio. Die internationale Ausrichtung von EuroQ, seine starke Organisation mit über 1.000 Mitarbeitern und das Profil als Qualitätssicherungs-Spezialist werden dazu beitragen, für HL Logistics neues Wachstumspotenzial zu erschließen. "Wir freuen uns, dass wir einen ausgezeichneten Partner für HL Logistics gefunden haben. Beide Unternehmen passen strategisch perfekt zusammen und werden die großen Wachstums-Chancen nutzen", so Christian Knorst weiter.



Über Emendo Partners



Emendo Partners ist eine inhabergeführte Beteiligungsgesellschaft, die Unternehmen in Sondersituationen (z.B. Altersnachfolgelösungen, Restrukturierungen, Carve-Outs) übernimmt und operativ leitet. Emendo Partners hat eine besondere Expertise im Bereich der industrienahen Dienstleistungen, insbesondere in der Logistik. Der Fokus von Emendo liegt im direkten operativen Management von Beteiligungen.



